Premier Michel: “We zijn in de mate van het mogelijke klaar voor Brexit”

Om de gevolgen van de Brexit zo goed als mogelijk op te vangen, heeft de federale regering de voorbij maanden tal van maatregelen genomen. Er zijn onder meer extra douaniers en politieagenten aangeworven om overlast door nieuwe formaliteiten en mogelijke verkeersdrukte zo goed mogelijk op te vangen. “We zijn klaar in de mate van het mogelijke”, zei premier Charles Michel vrijdag na afloop van de ministerraad.

Hoe de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU er precies zal uitzien, is nog koffiedik kijken. Maar de kans dat er eind oktober een harde Brexit komt, is behoorlijk groot. Ons land is een van de landen ...