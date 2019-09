Deze zebra heeft bolletjes in plaats van strepen en dat is slecht nieuws

Een natuurfotograaf heeft een zeer zeldzame baby-zebra gespot. Met bolletjes in plaats van strepen. En die bieden minder bescherming.

Natuurfotograaf Antony Tira spotte de gevlekte zebra in het Masai Mara National Reserve-park in Kenia. Daar hoopte hij eigenlijk neushoorns te fotograferen maar plots dook een kudde zebra’s op. De fotograaf dacht eerst dat het een totaal andere dierensoort was. “Ik dacht dat iemand het dier had gepakt en in een ander kleurtje had geverfd om het herkenbaar te maken voor wanneer het zou gaan zwerven.”