Leerlingen 't Perenboompje oosten eigen appeltjes

Peer - Freinetschool 't Perenboompje heeft een mooie moestuin, maar ook heel wat fruitbomen. Zo kunnen de leerlingen het hele proces volgen van bloesem tot lekkere vruchten. De appeltjes zijn klaar om geoogst te worden en de kinderen gaan enthousiast aan de slag.

"We kunnen de appeltjes gewoon zo op eten, maar het is nog leuker en leerzamer om er ook iets mee te koken", klinkt het bij 't Perenboompje. Zo werden er al appelspiesjes, appelmoes, appelcrumble en appelflapjes mee gemaakt. "Allemaal met de vruchten uit onze eigen tuin. En ook de eitjes die we gebruikten komen van onze eigen kippetjes. Zo beleven we alles van heel dichtbij op ons eigen mooie, groene schoolterrein. We kunnen ook nog heel wat groenten oogsten. Benieuwd wat voor lekkers we daarmee gaan maken?"