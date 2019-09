Toekomstige opslagplaats radioactief afval in Dessel gaat één dag open voor publiek

Dessel -

Op 29 september opent het IPM - de Installatie voor de Productie van Monolieten - in Dessel uitzonderlijk één dag de deuren voor het publiek. Op deze locatie zal over enkele jaren radioactief afval verpakt worden in betonnen kisten. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft. De 29ste vormt het IPM ook het decor voor de tentoonstelling ‘Learning from Deep Time’ waarbij vijf kunstenaars werk tonen rond het thema van radioactief afval.