Mode Gitaren en de hoed van Napoleon: knotsgekke creaties bij Moschino

Het Italiaanse modehuis Moschino staat gelijk aan duizelingwekkende modeshows en extravagante creaties en dat was op de internationale modeweek van Milaan niet anders. Creatief directeur Jeremy Scott, die wel vaker humor in zijn ontwerpen verwerkt, stuurde zijn modellen de catwalk op in jurken die veel weg hebben van muziekinstrumenten. Met een kwinkslag naar het Spaanse surrealisme uit de jaren veertig gingen topmodellen zoals Bella Hadid het podium op met reusachtige mouwen, drukke prints en asymmetrische jurken.