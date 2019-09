Club Brugge-trainer Philippe Clement voor topper: “Ik apprecieer de manier van voetballen van Anderlecht”

Nog steeds geen blessures in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Alhoewel topper - Club staat tweede, de Brusselaars pas dertiende. “Maar je moet opletten met die zogezegde verhoudingen”, opperde Clement op zijn persbabbel.

“Ik heb al hun wedstrijden gezien van de voorbije twee maanden, en in het veldspel waren ze altijd de beste ploeg”, aldus Clement. “Het ontbrak hen wel aan efficiëntie om kansen af te maken. Anderlecht is ook een ploeg die de bal wil, op zoek gaat naar doelpunten en wil winnen. Ik apprecieer hun manier van voetballen.” Kompany opperde nochtans dat zijn ploeg de laatste tijd te naïef speelt - mogelijk gaat Anderlecht zondag op Jan Breydel wat meer op resultaat spelen. “Of ze nu naïef spelen? Daar heb ik geen mening over. Ik moet mijn enkel focussen op Club Brugge, niet op hoe een andere ploeg speelt.”

Foto: BELGA

Donderdag klonk nog tijdens de persconferentie van Simon Davies dat Kompany hoogstwaarschijnlijk niet speelt tegen Club. Clement bouwt enig voorbehoud in, al zullen zijn plannen niet plots wijzigen als de Rode Duivel in extremis wél aantreedt. “Of hij nu speelt of niet, dat verandert niets aan onze aanpak. Wij zijn bezig met de tactiek of een aanpak van onze tegenstander, niet met namen. Het maakte mij ook niet uit of Falcao of iemand anders speelde bij Galatasaray. Enkel tegen Barcelona en Messi zouden we misschien wel enkele specifieke spelers in de gaten moeten houden (grijnst). Maar het blijft een ongelofelijke stunt dat een speler die vorig seizoen kampioen werd met Engeland, hier nu op onze velden loopt. Niemand twijfelt over de ongelofelijke kwaliteiten van Vincent.”

Krijgt Tau zijn kans tegen Anderlecht?

Opnieuw wordt het uitkijken voor welke aanvalslinie Clement zondag kiest. Okereke en Diatta konden woensdag niet overtuigen, Dennis was gevaarlijk maar miste twee wenkende kansen. Tau bleef 90 minuten aan de kant - krijgt hij opnieuw de voorkeur? “Jullie kunnen elke persbabbel over bepaalde spelers beginnen, ik zal altijd hetzelfde antwoorden”, counterde Clement. “Iedereen is fit, dus een aantal jongens blijven aan de kant. We maken onze keuzes op basis van het tactische, het fysieke en onze tegenstander. Er zijn heel veel redenen waarom iemand er wel of niet bij is.”

Ook over de mand vol gemiste kansen tegen Galatasaray maakt de Brugse coach zich geen zorgen. “Het is lang geleden dat Club zoveel kansen afdwong in de Champions League”, rekende Clement. “Elke aanvaller maakt een periode met minder doelpunten mee - enkel als je Ronaldo of Messi heet, gebeurt zoiets niet. Sterke aanvallers zetten zich daar gewoon over.”