Jonge vrouw (22) die veroordeeld werd omdat ze vriend (18) de dood in dreef, komt vroeger vrij

De 22-jarige Michelle Carter werd in augustus 2017 veroordeeld voor 2,5 jaar cel voor onvrijwillige doodslag. Volgens de rechter zou zij haar 18-jarige lief tot een wanhoopsdaad gedreven hebben. Nu komt ze minstens twee maanden vroeger vrij.

De toen 18-jarige Conrad Roy stapte op 13 juli 2014 uit het leven. Hij kwam om door CO-vergiftiging nadat hij zich had opgesloten in zijn vrachtwagen op een parkeerterrein in Boston. Uit het onderzoek naar zijn dood bleek dat zijn vriendin Michelle Carter - op dat moment 17 jaar - en hij de dagen en weken ervoor voortdurend aan het sms’en waren over de dood.

“In de hemel ga je gelukkig zijn”

“In de hemel ga je gelukkig zijn”, stuurde Carter hem bijvoorbeeld. “Daar ga je geen pijn meer hebben. Het is oké om bang te zijn, normaal ook. Je staat dan ook op het punt te sterven.” Op de dag van de zelfdoding zou ze Roy nog aangemoedigd hebben om het te doen. “Ze wist waar hij was, maar deed niets om het hem te verhinderen”, aldus de speurders en de rechter. “Ze heeft zijn ouders en vrienden ook niets laten weten.”

Volgens de speurders waren de sms’en van zijn lief de druppel voor Roy. Zij werd dan ook aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Ze riskeerde 20 jaar cel, maar kreeg uiteindelijk 2,5 jaar. Al zal ze volgens Amerikaanse media ook minstens 2 maanden eerder haar cel uit mogen. De reden? Haar goed gedrag in de gevangenis. Sinds augustus 2017 werkt ze daar in de keuken en is ze aanwezig in allerlei lessen. Half maart zou ze al kunnen vrijkomen, in plaats van half mei.

Al vroeg ze dinsdag om nóg vroeger de gevangenis te mogen verlaten. Daar moeten bevoegden zich eerst nog over buigen.