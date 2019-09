Mazzu probeert verschillende systemen uit voor Oostende: “Er moet iéts gebeuren”

Bongonda geblesseerd en tegelijkertijd Paintsil niet in de selectie: het betekent dat Felice Mazzu met Ito en Ndongala slechts twee echte buitenspelers in zijn selectie voor Oostende opnam. Al kan Nygren ook uit de voeten op de flanken. De kans lijkt reëel dat de Genkse coach voor een andere veldbezetting kiest tegen Oostende.

LEES OOK. Bongonda out, Paintsil niet in selectie tegen Oostende

“Dat is nog niet zeker, we hebben verschillende zaken uitgeprobeerd op training”, aldus Mazzu. “Het is duidelijk dat er iéts moet gebeuren ...