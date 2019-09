Genk zet bouwplannen voor Bressersbos ‘on hold’

Genk -

Genk zet vijf bouwprojecten op de site van het Bresserpark, Hof van Gan en Franse Bos voorlopig in de koelkast. “We willen eerst een gedragen totaalvisie over een mogelijk vervolg”, zegt burgemeester Wim Dries. Volgens de buren verandert er weinig: “Het maakt niet uit of ze dit jaar of volgend jaar gaan bouwen, wij willen dit gewoon niet.”