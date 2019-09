Pelt sterke leider in eerste provinciale vrouwenvoetbal

Kerkhoven

Lommel - Het is zeer spannend in de damesreeksen voetbal. Met acht ploegen die zes punten tellen mogen we wel stellen dat er veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. De promovendussen hebben het echter moeilijk.

In eerste provinciale bij de dames zijn we inmiddels al drie speeldagen ver. Esperanza Pelt staat met 9 op 9 toch wel wat verrassend aan de leiding. De Peltenaren hebben iedereen verrast met hun goede competitiestart en hebben favoriet Alken met zware 5-0 cijfers naar huis gestuurd.

Lommel united WS A had een valse start genomen tegen Diepenbeek met 4-1 verlies, maar ze hebben zich sterk herpakt tegen favoriet Bokrijk A met een 1-0 winst. Na winst in Bocholt staan ze op een gedeelde tweede plaats. Dit weekend staat hekkensluiter Eksel op het programma, die het heel lastig hebben na hun promotie uit tweede provinciale, net zoals Bocholt

Wat opvalt is da favorieten Genk C, Alken en Bokrijk A een moeilijke start hebben gehad en zich in de middenmoot bevinden. Het belooft een spannende competitie te worden in eerste provinciale.