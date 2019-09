Crea-afdeling Samana Opoeteren maakt cactusplantjes

Opoeteren

Maaseik - Met een kort gebed voor de leden die de groep ontvallen zijn, ging de crea-afdeling van Samana Opoeteren van start met een namiddag cactusplantjes maken. Enkele personen waren thuis al met de voorbereiding begonnen. Ze hadden al stenen gezocht en een ijzeren draad vast geplakt om in de oasis te kunnen steken.

De creatievelingen kozen een bloempot en mooie stenen uit. De stenen werden groen geverfd. Wanneer de verf was opgedroogd, konden de Samana-leden met witte verf de stekeltjes erop schilderen. Ze brachten wat lijm aan op de oasis, waar daarna wat gekleurde zand overheen kwam. Daarna werden de cactusstenen fijn geschikt tot een mooi geheel. Na dat taakje namen de leden even pauze en zongen ze voor de jarige van de maand. Met lekkere koffie en vlaai was het weer een gezellige namiddag waarbij nog ontspannen nagepraat werd.