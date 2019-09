Grote Test: Vegen goedkopere ontschminkingsdoekjes beter dan duurdere?

Snel make-up verwijderen? Dan kun je kiezen voor reinigingsdoekjes. Veel verzorgingsmerken hebben tegenwoordig wipes in hun gamma, maar de doeltreffendheid verschilt sterk. Ons beautypanel wreef zich tien keer make-upvrij en is unaniem: “Het allerbelangrijkste is dat je niet te veel moet wrijven, bijvoorbeeld na een avondje uit. Dan kun je sneller gaan slapen.”