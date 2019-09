Weergoden houden Elise Mertens van de court in Osaka

Het slechte weer was vrijdag spelbreker op het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar). De kwartfinale van Elise Mertens (WTA 24) tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54) is uitgesteld naar zaterdagmiddag 12u (5u Belgische tijd).

Als de weergoden het toelaten, worden zaterdag meteen ook de halve finales afgewerkt. Bij kwalificatie treft de Limburgse dan de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), het eerste reekshoofd, of de Kazachse Yulia Putintseva.

In de andere halve finale is Angelique Kerber (WTA 15) al zeker van de partij. Zij zag vrijdag haar Amerikaanse tegenstander Madison Keys (WTA 16) opgeven in de derde set bij een 2-1 achterstand.