Gooikse Pijl is voor toppers als Greg Van Avermaet en Peter Sagan uitgelezen (en laatste) test voor WK

De Gooikse Pijl is zondag aan zijn zestiende editie toe, maar wordt slechts voor de tweede keer als categorie 1.1 wedstrijd georganiseerd. Vorig jaar mocht organisator Danny Schets met LottoNL-Jumbo één WorldTourteam verwelkomen. Dit jaar zijn dat er met Jumbo-Visma, CCC Team en Bora-Hansgrohe reeds drie. En in die twee laatst geciteerde ploegen zijn Greg Van Avermaet en Peter Sagan vertegenwoordigd. De Gooikse Pijl wordt dan ook dé uitgelezen training voor hen in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgende week in Yorkshire.

De start- en aankomstplaats van deze Gooikse Pijl blijft behouden op de Strijlandstraat, te Strijland-Gooik. De renners werken negen ronden af van zowat 22 kilometer met passages in Leerbeek, Oetingen, Vollezele en Denderwindeke om zo weer naar Strijland-Gooik af te draaien.

“We houden ons aan het traditionele parcours zoals we dat al jaren gewend zijn. De omloop omvat brede wegen die golvend zijn. Best lastig naarmate de kilometers vorderen. Een ideaal parcours dus voor een wedstrijd in het najaar en zeker als ultieme training voor het aankomende wereldkampioenschap”, stelt organisator Danny Schets. “Wat betreft het deelnemersveld ben ik een zeer tevreden man. Wij hadden enkele jaren geleden nooit gedacht dat we dit niveau ooit naar Gooik zouden halen. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan komt samen met onder andere zijn teamgenoten Marcus Burghardt en Pascal Ackermann de benen testen in aanloop naar het WK in Yorkshire. Hetzelfde geval voor Greg Van Avermaet. Ik polste hem deze week en hij meldde me dat hij naar Gooik komt om te winnen. Zijn naam zou zeker niet misstaan op ons palmares.”

Vorig jaar was Jordi Meeus er de sterkste. De Lommelnaar haalde het, in een uitgeregende editie, na een sprint met zes voor onder andere de Noor Amund Gröndhal Jensen en de Deen Martin Mortensen.

Parcours:

Negen ronden van elk 22 kilometer. Start om 11u55 in de Strijlandstraat Strijdland-Gooik met passages in Leerbeek, Oetingen, Vollezele, Denderwindeke, Gooik en Strijland-Gooik. Aankomst voorzien omstreeks 16u30.

Palmares:

2008: Frederique Robert

2009: Dieter Capelle

2010: Eliot Lietaer

2011: Benjamin Verraes

2012: Kenneth Hansen (VSt)

2013: Vegard Bugge (Noo)

2014: Roy Jans

2015: Oliver Naesen

2016: Aidis Kruopis (Lit)

2017: Kenny Dehaes

2018: Jordi Meeus

Voorlopige deelnemerslijst:

De definitieve deelnemerslijst volgt op de dag van de wedstrijd, na de vergadering met de sportdirecteurs en de UCI.

. SEG Racing (Ned):

1. Jordi Meeus; 2. Alberto Dainese (Ita); 3. Tiago Antunes (Por); 4. Ide Schelling (Ned); 5. Stan Van Tricht; 6. Adam Hartley (GBr); 7. Kaden Groves (Aus)

. CCC Team (Pol):

11. Greg Van Avermaet; 12. Jakub Mareczko (Ita); 13. Michael Schär (Zwi); 14. Guillaume Van Keirsbulck; 15. Nathan Van Hooydonck; 16. Francisco Ventoso (Spa); 17. Fred Wright (GBr)

. Jumbo-Visma (Ned):

21. Taco van der Hoorn (Ned); 22. Amund Jansen (Den); 23. Thomas Leezer (Ned); 24. Pascal Eenkhoorn (Ned); 25. Paul Martens (Ned); 26. Danny van Poppel (Ned); 27. Timo Roosen (Ned)

. Bora-Hansgrohe (Dui):

31. Pascal Ackermann (Dui); 32. Marcus Burghardt (Dui); 33. Jay Mc Carthy (Aus); 34. Christoph Pfingsten (Dui); 35. Peter Sagan (Slk); 36. Michael Schwarzmann (Dui); 37. Rüdiger Selig (Dui)

. Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

41. Piet Allegaert; 42. Benjamin Declercq; 43. Christophe Nopppe; 44. Edward Planckaert; 45. Mathias Van Gompel; 46. Preben Van Hecke; 47. Thimo Willems

. Wanty-Groupe Gobert (Bel):

51. Timothy Dupont; 52. Cedric Beullens; 53. Ludwig De Winter; 54. Tom De Vriendt; 55. Frederik Backaert; 56. Pieter Vanspeybrouck; 57. Trond Trondson (Noo)

. Wallonie-Bruxelles Development Team (Bel):

61. Yann Pestiaux; 62. Nathan Vandepitte; 63. Félix Dopchie; 64. Tom Paquot; 65. Jérémy Frehen; 66. Emerson Fontaine; 67. Laurenz Rex

. Corendon-Circus (Bel):

71. Stijn Devolder; 72. Lasse Norman Hansen (Den); 73. Roy Jans; 74. Brent Clé; 75. Joeri Stallaert; 76. Maarten van Trijp (Ned); 77. Dries De Bondt

. Israel Cycling Team (Isr):

81. Guillaume Boivin (Can); 82. Clément Carisey (Fra); 83. Zakkari Dempster (Aus); 84. Conor Dunne (Ier); 85. Itamar Einhorn (Isr); 86. Benjamin Perry (Can); 87. Tom Van Asbroeck

. Tarteletto-Isorex (Bel):

91. Niels De Rooze; 92. Jonas Goeman; 93. Thomas Joseph; 94. Ylber Sefa (Alb); 95. Elias Van Breussegem; 96. Julien Van Den Brande; 97. Maxime Vantomme

. Cibel (Bel):

101. Dieter Bouvry; 102. Dennis Coenen; 103. Michiel Dieleman; 104. Gianni Marchand; 105. Cedric Raymackers; 106. Timothy Stevens; 107. Lennert Teugels

. Team Coop (Noo):

111. Kristian Aasvold (Noo); 112. Häkon Aalrust (Noo); 113. Trond Trondson (Noo); 114. Olav Hjemsaeter (Noo); 115. Andre Sotberg (Noo); 116. Jacob Eriksson (Zwe); 117. Louis Bendixen (Den)

. Metec (Ned):

121. Sjoerd Bax (Ned); 122. Rick Ottema (Ned); 123. David Dekker (Ned); 124. Arvid de Kleijn (Ned); 125. Jens van den Dool (Ned); 126. Lars van den Berg (Ned); 127. Thijs de Lange (Ned)

. Leopard (Lux):

131. Konrad Gessner (Dui); 132. Colin Heiderscheid (Lux); 133. Alexander Krieger (Dui); 134. Pit Leyder (Lux); 135. Jan Maas (Ned); 136. Gaëtan Pons (Lux); 137. Mario Spengler (Zwi)

. Joker-Fuel of Norway (Noo):

141. Ole Forfang (Noo); 142. Öivind Lukkedal (Noo); 143. Herman Dahl (Noo); 144. Björn Tore Hoem (Noo); 145. Sören Waerenskjold (Noo); 146. Ludvik Holstad (Noo); 147. Fridtjof Röinäs (Noo)

. Uno-X (Noo):

151. Erik Resell (Noo); 152. Kristian Kulset (Noo); 153. Anders Skaarseth (Noo); 154. Andre Heggö (Noo); 155. Lars Saugstad (Noo); 156. Torstein Traen (Noo); 157. Sindre Kulset (Noo)

. Team Differdange-Geba (Lux):

161. Tiago Da Silva (Lux); 162. Balazs Rözsa (Hon); 163. Jeroen Pattyn; 164. Andreas Andersson (Zwe); 165.Toni Franz (Dui); 166. Wesley Mol (Ned); 167. Jan Petelin (Lux)

. Swiss Racing Acedemy (Zwi):

171. Ruben Eggenberg (Zwi); 172. Reto Müller (Zwi); 173. Alex Vogel (Zwi); 174. Yves Lütolf (Zwi); 175. Lukas Rüegg (Zwi); 176. Fabian Paumann (Zwi); 177. Matthias Reutimann (Zwi)

. EvoPro Racing (Ier):

181. Eugenio Alafaci (Ita); 182. Mark Downey (Ier); 183. Peter Koning (Ned); 184. Marc Potts (Ier); 185. Harrison Sweeny (Aus); 186. Matthew Teggart (Ier); 187. Wouter Wippert (Ned)

. Canyon-DHB (GBr):

191. Matthew Bostock (GBr); 192. Alex Colman; 193. Jacob Vaughan (GBr); 194. Stijn De Bock; 195. Ryan Christensen (NZe); 196. Andrew Tennant (GBr); 197. Alex Paton (GBr)

. Vlasman CT (Ned):

201. Dion Beukeboom (Ned); 202. Wim Stroetinga (Ned); 203. Yoeri Havik (Ned); 204. Melvin van Zijl (Ned); 205. Jelle Wolsink (Ned); 206. Bas Ottevanger (Ned); 207. Jasper Bovenhuis (Ned)

. Alecto Cyclingteam (Ned):

211. Mitch Groot (Ned); 212. Gerrie van Lingen (Ned); 213. Gijs Meijer (Ned); 214. Daan van Sintmaartensdijk (Ned); 215. Abe Celi (Ned); 216. Coen Vermeltfoort (Ned); 217. Arne Peters (Ned)

. Beat Cycling Club (Ned):

221. Martijn Budding (Ned); 222. Luuc Bugter (Ned); 223. Yves Coolen; 224. Piotr Havik (Ned); 225. Daan Hoeyberghs; 226. Adam Lewis (GBr); 227. Guilaume Seye