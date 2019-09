Zuid-Afrikaanse Studente Adrienne Vercueil verblijft in Pelt

Pelt - Sneller dan verwacht opent het EMJ-gastgezin Quanten opnieuw haar hart en huis, ditmaal voor de Afrikaanse host-sister Adrienne Vercueil van hun dochter Jitske. "Zij was samen met Fien Claasen afgelopen maand augustus in Zuid-Afrika en verbleef er net als Fien bij een Afrikaans gastgezin. Ze volgde er lessen in de Glenwood High School", vertelt Ann Vanduffel, mentor van het gebeuren.

Jitske Quanten, retorica-studente in het Don Bosco college Hechtel, heeft samen met een hiervoor speciaal aangestelde leerkracht een uurrooster uitgewerkt voor Adrienne, waarbij de focus vooral ligt op studeren in Afrika of in België. "De school was meteen vol lof over deze uitwisseling", vertellen Fien en Jitske. Ze hebben dan ook een leuk en uitdagend programma uitgewerkt. Zo zal ze in verschillende klassen lesgeven, waaronder Afrikaans. Ook zal ze zelf les volgen, in het bijzonder latijn, taal die ze in Zuid Afrika niet doceren.

De leerlingen van het Don Bosco college krijgen op deze manier de kans om Zuid-Afrika uit eerste hand te leren kennen. Anderzijds is het voor de Afrikaanse Adrienne een kans om België in al zijn facetten te leren kennen zoals op cultureel en culinair vlak. Met gastpapa Raf Quanten bezoekt Adrienne ook verschillende klasjes in de vrije basisschool De helibel in Sint-Huibrechts-Lille. Daar zal ze de eerste Franse lesjes meevolgen in het zesde leerjaar, waarna ze deze leerlingen uitdaagt voor een wedstrijdje Afrikaanse netbal.

De drie jong volwassenen werken ondertussen aan een powerpointpresentatie over hun Afrika-avontuur en over de toekomstplannen. Tussendoor is er nog tijd voor zang en dans. Dansschool Odacs stelde hiervoor hun deuren open. Daarnaast krijgt Adrienne In gezelschap van Fien Claasen de kans om deel te nemen aan de repetities van het Pelts showkoor Rise Up.

Adrienne zal drie weken in België bij gastouders Elke en Raf verblijven. Ook voor hen is het wennen, al kennen ze haar al een beetje van het EMJ 2019 in Neerpelt. Daar behaalde de Glenwood Marimba band, waarvan Adrienne lid is, goud summa cum laude. "Net als bij ons zit ritme en muziek bij Adrienne in het bloed, vandaar de klik", vertelt gastmama Elke. "Maar de uitwisseling kadert in een bredere gedachte. Het doel is om straks een fonds op te richten om minderbedeelde kinderen uit sloppenwijken kansen te geven. Sommigen onder hen moeten uren stappen om op hun wekelijkse koorrepetities te geraken. Iets wat Fien en Jitske persoonlijk konden vaststellen tijdens hun verblijf in Zuid-Afrika."

Volgens de mama’s van Fien en Jitske heeft hun verblijf in Africa een enorme stap naar volwassenheid teweeg gebracht. "Ze zijn dan ook super gemotiveerd aan hun laatste jaar in het middelbaar begonnen. Ze gaan zich ook engageren in een het nieuwe project 'Kinders sing sonder kommer', waarmee ze het gerenomeerd koor South cape Childrens choir in zuid-Afrika financieel willen ondersteunen. Zo willen ze kinderen uit sloppenwijken de kans geven om enkele uren in de week uit de armoede te stappen. Via dans en zang gaat voor deze kinderen een nieuwe wereld open."

Meer info via de Facebookpagina 'Fien en Jitske in Zuid-Afrika'

