285 Samana-leden uit Heusden-Zolder vieren samen feest

Berkenbos

Heusden-Zolder - Eenmaal per jaar vindt er een feestelijke ontmoeting plaats tussen alle Samana-leden uit Heusden-Zolder. Zo'n 285 leden vertegenwoordigden tijdens deze bijeenkomst de zeven parochies in Ons Huis in Berkenbos.

Tijdens deze interparochiale bijeenkomst van Samana-groepen konden de leden elkaar ontmoeten, samen zingen en vieren en samen genieten. Het feest was een organisatie van de bestuursleden uit gans Heusden-Zolder. Het programma startte met een Heilige Eucharistieviering. Daarna werd er bij dit blij weerzien heel wat bijgebabbeld. De namiddag werd afgesloten met tas koffie, belegde broodjes en traditiegetrouw een lekker stuk taart.