Neos Kuringen schenkt 500 euro aan Gansheide tijdens daguitstap

Kuringen Centrum

Hasselt - Op dinsdag 17 september brachten de leden van Neos Kuringen een bezoek aan Gansheide in Peer, een home voor volwassenen met een visueel meervoudige beperking.

"Tijdens een hartelijk onthaal kregen we een uiteenzetting over de werking van het home Gansheide en hebben we de kans gekregen om kennis te maken met de bewoners", klinkt het bij de Neos-leden van Kuringen. "We mochten zelf ervaren hoe zij met hun dagdagelijkse beperkingen moeten omgaan. Verschillende bewoners waren toonden ons ook heel fier hoe zij omspringen met de technische snufjes die hun leven aangenamer maken."

Onder een prachtige najaarszon gingen de leden vervolgens samen aan tafel voor een heerlijke barbecue. Hun bezoek rondden ze af met een leuke verrassing voor het home, namelijk een cheque van 500 euro om hun volgende project te ondersteunen. "Dit was een warme en deugddoende ontmoeting waar we nog vaak aan zullen terugdenken. In de namiddag reden we nog langs Meeuwen om de Struisvogelhoeve te bezoeken en de kunstwerken van Noël Boonen te bewonderen. Ook hier werden vriendschappen gesloten, maar dit keer met de poezen, emoe’s, struisvogels en de nandoe’s…"