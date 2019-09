En dan zit er een panter voor je raam: brandweer moet uitrukken voor wel heel grote poes

De brandweer van het Franse Armentières, vlakbij de Belgische grens, kreeg vast eerder al telefoontjes omdat er ergens een poes op een dak vastzat, maar het exemplaar dat ze gisteren moesten vangen was redelijk uit de kluiten gewassen. Ze kregen meerdere oproepen omdat er een panter was gesignaleerd op de daken. Uiteindelijk raakte hij binnen in een appartement waarvan het raam openstond. Het prachtige dier kon verdoofd worden en verhuist wellicht naar een dierentuin. Wie de eigenaar van het dier is, wordt onderzocht.