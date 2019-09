Deceuninck - Quick Step houdt op vraag van Franse bond Cavagna aan de kant in Kampioenschap van Vlaanderen

Geen Rémi Cavagna aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. De 24-jarige Fransman komt uit de Vuelta waar hij de 19e etappe, tussen Avila en Toledo, voor zijn rekening nam. Bovendien werd hij in die Ronde van Spanje ook nog eens derde in de 17e rit en boekte hij een derde plaats in de individuele tijdrit. Zijn team Deceuninck-Quick.Step gaat in op de vraag van de Franse wielerfederatie om Cavagna te sparen in functie van het wereldkampioenschap en hem niet op te stellen in het Kampioenschap van Vlaanderen.

“De vraag kwam inderdaad vanuit de FFC, de Franse wielerfederatie, om Rémi Cavanga wat extra rust te gunnen. De FFC heeft onze renner immers geselecteerd voor de komende wereldkampioenschappen en men wil hem fris aan de start van de tijdrit en de titelstrijd op de weg. Wij zijn met onze ploeg die vraag tegemoetgekomen, vandaar dat wij het in Koolskamp met slechts zes renners doen”, verduidelijkt sportdirecteur Rik Van Slycke de afwezigheid van de 24-jarige Fransman.

De kans dat het tot een massasprint komt in Koolskamp is zeer groot. Dan wordt Fabio Jakobsen dé man bij Deceuninck-Quick.Step.

“We zien wel of het hele pak samen naar de eindmeet trekt. De wind kan vandaag, op het nieuwe parcours, zeker een rol van betekenis spelen. Misschien spat het peloton wel open in waaiers? We bekijken het koersverloop van kilometer tot kilometer. Waar nodig passen we de tactiek aan. Komt het toch tot een groepssprint dan trekken we natuurlijk de kaart Fabio Jakobsen. Vergeet echter wel niet dat hij net uit een zware Ronde van Spanje komt waar hij twee ritten won. Het zal afwachten zijn hoe fris hij voor de dag komt. Bovendien zitten er hier een pak rappe mannen in het peloton. Ook van de partij bij ons zijn onze twee stagiairs, Samuel Gaze en Jannik Steimle. Laatstgenoemde onderstreepte dinsdag nog de conditie door de Textielprijs van Vichte te winnen”, melddeVan Slycke.

