Wie trekt de leeuwentrui aan? Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp

Vandaag wordt in en rond Koolskamp de 104e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) afgewerkt. De organisatoren van deze zevende manche in de Bingoal Cycling Cup wisten met Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Katusha-Alpecin en Team Sunweb acht WorldTourteams naar het West-Vlaamse Koolskamp te lokken.

In tegenstelling tot de voorgaande 103 jaren zitten er nu geen kasseien meer in het parcours van het Kampioenschap van Vlaanderen. Wegenwerken in Egem noopten de organisatoren ertoe een andere omloop uit te dokteren. Deze gaat nu over bredere wegen op en rond Koolskamp waar ook de wind vrij spel kan hebben. Traditie is dat de winnaar van het Kampioenschap van Vlaanderen een gele trui krijgt met daarop de beeltenis van de Vlaamse Leeuw. Dit ongeacht zijn nationaliteit. De kans dat het pleit andermaal beslecht wordt na een massasprint op de Tieltsestraat is bijzonder groot.

De Nederlander Dylan Groenewegen hoopt zijn titel te verlengen. Ook de rappe Mike Teunissen is van de partij bij het Nederlandse Jumbo-Visma. Winnaar van 2016, Timothy Dupont, topt bij Wanty-Groupe Gobert. Jens Debusschere, laureaat in 2013, staat in de selectie bij Katusha-Alpecin. André Greipel, winnaar in 2008, wil zich nog eens onderscheiden in Koolskamp. Zij krijgen zeker concurrentie van andere rappe mannen zoals Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step), Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Mark Cavendish (Dimension Data), Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles), Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Corendon-Circus). Ook aanwezig is een Britse nationale ploeg met daarbij onder andere Ian Stannard, Adam Yates en Owain Doull. Omstreeks 17u40 kennen we de opvolger van Groenewegen.

Wat betreft het klassement van de Bingoal Cycling Cup komt leider Niki Terpstra, met 33 punten, niet aan de start in Koolskamp. Baptiste Planckaert, die volgt op 1 punt, kan dus een gouden zaak doen en zal wellicht de leiderspositie van de Nederlander overnemen. Michael Van Staeyen volgt als derde in de tussenstand met 26 punten achter zijn naam.

Deelnemende ploegen:

WorldToureams: Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Katusha-Alpecin, Team Sunweb

Professioneel continentale teams: Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Corendon-Circus, Wallonie-Bruxelles, Roompot-Charles, Cofidis, Team Arkea-Samsic, Total-Direct Energie

Continentale ploegen: Tarteletto-Isorex, Cibel, Beat Cycling Club, Nutura4ever-Roubaix-Lille Métropole, SEG, Swiss Racing Academy, Vlasman CT en de nationale ploeg van Groot-Brittannië

Wegwijzer in het kort (17 ronden van 11,1 km):

Start om 13u20. Koolskamp (Tieltsestraat), Dorpsplein, Holdestraat, Diksmuidse Boterweg, Steenstraat, Dorpsplein, Zwezeelsestraat, Kortrijksteenweg (N50), Kruiskalsijde, Koolskamp (Tieltsestraat). Finish omstreeks 17u40.

Palmares sinds 1999:

1999: Michel Vanhaecke

2000: Niko Eeckhout

2001: Paul Van Hyfte

2002: Jimmy Casper (Fra)

2003: Baden Cooke (Aus)

2004: Jimmy Casper (Fra)

2005: Sergey Lagutin (Oes)

2006: Niko Eeckhout

2007: Baden Cooke (Aus)

2008: André Greipel (Dui)

2009: Steven de Jong (Ned)

2010: Leigh Howard (Aus)

2011: Marcel Kittel (Dui)

2012: Ronan van Zandbeek (Ned)

2013: Jens Debusschere

2014: Arnaud Démare (Fra)

2015: Michal Golas (Pol)

2016: Timothy Dupont

2017: Fernando Gaviria (Col)

2018: Dylan Groenewegen (Ned)