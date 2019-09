CCC Team met mannetje minder in Kampioenschap van Vlaanderen: Nathan Van Hooydonck krijgt extra dagje rust

Het CCC Team van sportdirecteur Valerio Piva start vandaag/vrijdag in het Kampioenschap van Vlaanderen met slechts zes renners. Nathan Van Hooydonck laat Koolskamp immers links liggen maar rijdt wel de Primus Classic en de Gooikse Pijl van respectievelijk zaterdag en zondag.

“Nathan Van Hooydonck heeft net de Ronde van Spanje achter de rug. We laten hem nu geen drie dagen na elkaar koersen. In plaats van een drieluik rijdt Van Hooydonck dus een tweeluik. We geven hem een dagje extra rust en dat is geen overbodige luxe voor een toch wel jonge renner. Zeker na drie slopende weken in de Vuelta”, stelt sportdirecteur Valerio Piva.

“Ik verwacht dat het vandaag in Koolskamp op een massasprint zal uitdraaien. Wij kunnen dan geen torenhoog favoriet naar voor schuiven. Zeker niet als je de andere teams bekijkt die wel met hun sprinters naar West-Vlaanderen zijn afgezakt. Bij ons moet dan Jakub Mareczko het beste van zichzelf geven. Morgen en overmorgen treffen we in de Primus Classic en de Gooikse Pijl wel parcoursen die ons beter liggen. En dan komt ook een zekere Greg Van Avermaet de selectie versterken.”

Sport Vlaanderen-Baloise ziet sprinthoop Amaury Capiot ziek afhaken

Ook Sport Vlaanderen-Baloise start in Koolskamp met slechts zes renners. Na de GP van Fourmies van 8 september is Amaury Capiot immers ziek geworden. De 26-jarige sprinter moest afgelopen weekend al forfait geven voor de Kustpijl in Knokke-Heist en doet dat ook voor het Kampioenschap van Vlaanderen.

“Het gaat wel de goede richting uit met Amaury Capiot. Woensdag voelde hij zich al stukken beter maar we opteerden er toch voorhem nog een dag aan de kant te laten. Zaterdag kan hij normaal gezien wel aantreden in de Primus Classic. De Gooikse Pijl van zondag stond niet op zijn programma”, geeft sportdirecteur Hans De Clercq mee.

“Na Fourmies maakte Capiot koorts. Vandaar al een eerste afzeggin in de Kustpijl. En we willen onze renners ook niet te vroeg in competitie brengen en zo de rest van het seizoen hypothekeren. Hij is immers onze man voor zeg maar Parijs-Tours. We missen zo natuurlijk een sterke man en een goede sprinter in Koolskamp. Komt het tot een groepsspurt dan kan ik rekenen op Sacha Weemaes en Christophe Noppe. Ook geen trage gasten.”