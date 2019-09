Sofie De Vuyst tekent bij topploeg Mitchelton-Scott

Wielrenster Sofie De Vuyst zal in 2020 de kleuren van Mitchelton-Scott verdedigen. De Australische formatie bevestigde haar komst vrijdag.

De 32-jarige De Vuyst is al ruim tien jaar prof en brengt volgens de ploeg “een schat aan ervaring mee, vooral in de Belgische klassiekers”. Ze won dit seizoen de Brabantse Pijl en greep net naast de zege in La Classique Morbihan en de Flanders Ladies Classic.

De Vuyst verlaat het Nederlandse Parkhotel Valkenburg en is in de wolken met de transfer. “Het is heel speciaal Mitchelton-Scott te vervoegen, een van de beste ploegen in het vrouwenpeloton. Het is nogal een eer voor dit te team te kunnen koersen. Alles lijkt heel erg professioneel. Ik kijk ernaar uit samen te werken met de beste klimster en klassementsrenster in de wereld, Annemiek van Vleuten. Ik beschouw dit als een hele eer en ik ga er alles aan doen om Annemiek zo goed mogelijk bij te staan. Ik wil Annemiek en Amanda Spratt helpen in de klimwedstrijden en ik hoop hetzelfde niveau te halen als dit jaar. Dan zal ik een goeie steun zijn in de finales van de grote wedstrijden. Uiteraard zou zelf een UCI-wedstrijd winnen ook mooi zijn.”

“Ik hou van heuvelachtige en harde wedstrijden. Na een klimwedstrijd heb ik een redelijk goeie sprint. Mijn favoriete wedstrijden zijn de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad want die liggen op mijn trainingsparcours. Maar vanwege hun profiel hou ik ook van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl”, besluit De Vuyst.