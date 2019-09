Kim Kardashian over haar huidziekte: “Ik kon mijn handen niet meer bewegen”

25 was ze, toen ze voor het eerst last kreeg van psoriasis. Het begon met rode vlekken op haar benen en na een bezoek aan de dermatoloog bleven de symptomen vijf jaar weg. Maar op haar dertigste keerde de chronische ziekte feller dan ooit terug. “De voorbije acht jaar krijg ik af en toe vlekken op mijn lichaam”, zegt Kardashian op Poosh, de blog van haar zus Kourtney Kardashian. “Begin dit jaar was het echt heel erg. De rode vlekken waren echt overal. Ze bedekten mijn hele gezicht en het grootste deel van mijn lichaam.”

“If you have psoriasis, you can’t let it ruin your life or get the best of you. You have to do what you can to make sure you are comfortable but not let it take over”- @KimKardashian shares her Psoriasis journey https://t.co/i92BCQIO8y… via @pooshdotcom pic.twitter.com/XV5oTb8N6A