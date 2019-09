Kledingmerk Costes verzendt nu ook naar België

Costes mag dan al drie winkels hebben in Vlaanderen, toch was het tot op heden niet mogelijk om online bestellingen te verzenden naar België. Maar daar komt nu verandering in.

De Nederlandse keten opende zijn eerste Belgische filiaal in 2017, op de Meir in Antwerpen. Nadien volgden nog twee vestigingen, in Gent en Brussel. Maar een Belgische webshop bleef uit. Op Facebook kondigde het merk aan dat daar nu verandering in komt en dat het mogelijk wordt om online bestellingen te plaatsen én te laten leveren in België.

Het merk, dat in 2013 zijn eerste winkel opende in Utrecht, wordt steeds populairder in België. Costes richt zich uitsluitend op vrouwen en verkoopt enkel eigen ontworpen kleding.