Facebookgrap kan uit de hand lopen: vandaag gaan ‘2,1 miljoen bestormers’ aliens zoeken op Area 51

Vandaag is het zover. Ruim 2,1 miljoen mensen zullen de Nevada Test and Training Range – beter bekend als Area 51 – bestormen. Althans volgens het Facebookevenement, dat eigenlijk als grap werd aangemaakt. De bestormers willen erachter komen wat zich nu écht afspeelt in de geheime militaire basis.

Al sinds de jaren 60 is het testgebied in de woestijn van Nevada een bron van complottheorieën en mysterieuze verhalen. Er zouden in de regio ufo’s gezien zijn, en er zouden aliens vastzitten op het terrein. Area 51 is in de praktijk een zwaarbeveiligde luchtbasis en testterrein van de Amerikaanse luchtmacht.

De ‘organisator’ heeft het Facebookevent intussen geannuleerd, en fans gevraagd om Area 51 niet te bestormen. Er zijn verschillende andere evenementen en concerten op poten gezet om de aandacht af te leiden, maar volgens The Las Vegas Review Journal hebben enkele ‘bestormers’ hun caravans en tentjes al opgezet.

De Amerikaanse overheid heeft ook al een officiële waarschuwing uitgestuurd. Gezien Area 51 een luchtmachtbasis is, heeft het leger de bevoegdheid het vuur te openen op de ‘bestormers’.