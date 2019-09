Primus Classic plots opwarmertje voor WK met pittige finale en kleppers als Mathieu van der Poel en Peter Sagan aan de start

Zaterdag vindt de negende editie van de Primus Classic plaats. Het peloton legt 197 km af tussen Brakel en Boortmeerbeek/Haacht in een koers van 1.BC-categorie, een eendagskoers dus net onder het hoogste niveau van WorldTour. Maar door de plek op de kalender, een week voor het WK, en de hertekende, pittige finale kan de wedstrijd pronken met een érg aantrekkelijk deelnemersveld. En kunnen we plots spreken van een echt opwarmertje voor het WK.

Er komen met Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha-Alpecin, Team Sunweb en Trek-Segafredo negen ploegen uit de WorldTour aan de start. De organisatoren hebben de finale nog ietwat pittiger gekruid met de toevoeging van de Moskensstraat in Overijse. Deze voorlaatste helling situeert zich op 43 kilometer van de finish aan de brouwerij Primus in Boortmeerbeek/Haacht.

Startplaats van de wedstrijd, die verbonden is aan ex-renners Peter Van Petegem en Raymond Impanis, is nog altijd Brakel. Vanaf het Marktplein gaat het naar de Tenbossestraat, die al na 1 kilometer onder de wielen wordt geschoven. Daarna komt de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen en zo gaat het verder over golvende wegen naar Haacht.

“De finale hebben we wat meer gekruid. Die is dus iets lastiger geworden in vergelijking met vorige edities”, stelt koersdirecteur Ben Impanis. “De Moskesstraat is een nieuwkomer wat betreft hellingen. Ik vergelijk die een beetje met de Koppenberg. Een beklimming op een smalle weg met kasseien en bovenop een pittig stijgingspercentage. In die mate zelfs dat we bij slechte weersomstandigheden er geen wagens over zullen laten rijden. Die Moskesstraat zou ook opgenomen worden tijdens het parcours van het wereldkampioenschap dat plaats heeft in 2021 te Leuven. Bij ons ligt die twaalfde helling, van vijftien in totaal, op 43 kilometer van de finish. De laatste beklimming van de dag is die van de Hulstbergstraat in Kortenberg. De renners dienen dan nog 17 kilometer af te werken. De kans dat het tot een groepssprint komt acht ik dan ook klein.”

Aan blikvangers geen gebrek

Blinkvangers in het deelnemersveld zijn onder meer Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), olympisch kampioen Greg Van Avermaet (CCC), in 2014 nog de beste in de Primus Classic, Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Mark Cavendish (Dimension Data), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Jan Bakelants (Sunweb), Niki Terpstra (Total-Direct Energie) en oud-winnaars Sean De Bie (2015) en André Greipel (2012).

Vorig jaar won de Nederlanderlander Taco Van der Hoorn, voor Huub Duijn en Frederik Frison.

Foto: Photo News

Deelnemende ploegen:

WorldTour: Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha-Alpecin, Team Sunweb, Trek-Segafredo

Professioneel continentale ploegen: Corendon-Circus, Wanty-Groupe Gobert, Israel Cycling Academy, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen-Baloise, Team Arkea-Samsic, Total-Direct Energie, Wallonie-Bruxelles, Cofidis

Continentale teams: Joker-Fuel of Norway, Delko-Marseille Provence, Tarteletto-Isorex, Team Coop

Hellingen:

Tenbossestraat/Brakel (1 km), Zonnebloemstraat/Geraardsbergen (10 km), Rue de Saint-Marcoult/Silly (31 km), Rue Arthur Brancart/Ittre (64 km), Rue Nivelles/Braine-le-Comte (85 km), Rue de Haut-Ittre/Ittre (93 km), Rue de Noirhat/Genappe (117 km), Rue de l’Arbre de la Justice/Court-Saint-Etienne (123 km), Rue de Corbais/Mont-Saint-Guibert (131 km), Chemain du Relais/Chaumont-Gistoux (138 km), Chaussée d’Ottenbourg/Wavre (146 km), Moskensstraat/Overijse (153 km),Holstheide/Huldenberg (155 km), Horenberg/Overijse (162 km), Hulstbergstraat/Kortenberg (177 km)

Erelijst:

2011: Sander Cordeel

2012: André Greipel (Dui)

2013: Sep Vanmarcke

2014: Greg Van Avermaet

2015: Sean De Bie

2016: Fernando Gaviria (Col)

2017: Matteo Trentin (Ita)

2018: Taco van der Hoorn (Ned)