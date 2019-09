Modehuis Max Mara steelt de show met modellen à la Greta Thunberg

In Milaan is de modeweek van start gegaan en op dag twee trekt het Italiaanse modehuis Max Mara alle aandacht naar zich toe. Niet met extravagante outfits of een duizelingwekkende show, wel met modellen die lijken op klimaatactiviste Greta Thunberg.

Na Londen komt de modeweek van Milaan. De voorstelling van de lente/zomer 2020 collectie werd op gang getrapt door wervelende shows van Alberta Ferretti en Prada, de tweede dag was die eer weggelegd voor Max Mara. Het Italiaanse modehuis koos niet alleen voor topnamen zoals Doutzen Kroes, Candice Swanepoel en Gigi Hadid , ook trokken ze resoluut de kaart van het feminisme. De topmodellen werden als spionnen de catwalk opgestuurd met strakke vlechtjes en taupekleurige outfits, die doen denken aan de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

Greta Thunberg wil dat de opwarming een prioriteit wordt voor politici Foto: AP

Kroes, Swanepoel en Hadid openden de show als drie onbevreesde spionnen op een missie en dat is niet toevallig. “De nieuwe collectie is geïnspireerd op krachtige, vrouwelijke spionnen en geheim agenten”, zegt het modehuis in een persbericht dat Vogue bemachtigde. Ook wordt er verwezen naar de feministische schrijfster Natasha Walter: “Vrouwen zijn nu eenmaal getraind om geheimen te bewaren”.

Ook hun kapsel, twee vlechtjes met een middenscheiding, heeft een missie. Volgens insiders verwijst Max Mara daarmee naar Thunberg, die al maanden wereldwijd actie voert om de opwarming van de aarde en het klimaat hoog op de politieke agenda te krijgen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE