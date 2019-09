Samana Engsbergen houdt infonamiddag

Engsbergen

Tessenderlo - Dinsdag 17 september vond een infonamiddag plaats georganiseerd door Samana Engsbergen. Onderwerp van de namiddag was 'Ziek maakt arm, Arm maakt ziek'. Meer dan 60 personen luisterden met veel interesse naar de uitleg van een consulente van de mutualiteit, die het had over de voordelen van verzekerd te zijn en de addertjes onder het gras.

Vaak weten mensen niet welke voordelen er schuilen achter hun aansluiting bij de mutualiteit of hun hospitalisatieverzekering en weten ze ook niet waar ze terecht kunnen in bepaalde zorgsituaties. Alle uitleg daarover kregen de luisteraars van Samana Engsbergen van Nancy, consluente bij de mutualiteit. Na de koffiepauze, met natuurlijk een stuk taart, werd er nog een vragenronde gehouden. Rond 16.30 uur werd de infonamiddag afgerond. Het was alweer een geslaagd initiatief van Samana Engsbergen.

Foto: Micheline Camps