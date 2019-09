Zeshonderd studenten krijgen zin in zorg

Nu het aantal inschrijvingen voor opleidingen in de zorgsector afneemt, en tegelijk de behoefte aan nieuwe instromers groter wordt, moet er dringend actie worden ondernomen. POM Limburg neemt het voortouw door zeshonderd studenten mee te nemen naar de Zorgberoepenrally. Ze zullen op zes locaties in de provincie kunnen proeven van diverse zorgjobs.

Met bijna 50.000 jobs in loondienst is de zorgsector de grootste werkgever in Limburg. Het gaat om ruim 1 op de 6 jobs in onze provincie. Door de hoge pensioneringsgraad en de sterk vergrijzende bevolking, zullen er in de komende jaren duizenden jobs bijkomen, en dit terwijl er nu al een tekort is. “De VDAB ontving in 2018 in Limburg meer dan 1.000 vacatures in de gezondheidszorg, dat zijn er ruim dubbel zoveel dan vier jaar geleden”, weet Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg.

Aan de instroomzijde, wordt eveneens de alarmbel geluid. In vergelijking met 2015 hebben er zich vorig jaar 20% minder kandidaten aangediend voor zowel de opleidingen HBO5 als Bachelor Verpleegkunde.

Reanimatie

En dus moet er actie ondernomen worden. “Via diverse initiatieven tracht POM Limburg, samen met de zorgsector en het onderwijs, jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding of job in de zorg- en welzijnssector”, legt Vandeput uit.

“Eén daarvan is de Zorgberoepenrally, die we dit najaar organiseren. Het houdt in dat mensen uit het werkveld hun ervaringen delen met de deelnemende jongeren. De leerlingen mogen ook zelf enkele taken uitvoeren, zodat ze ten volle kunnen proeven van de verschillende zorgberoepen. Ze leren onder meer hoe een verpleegkundige reanimatie toepast, hoe de apparatuur van de medische beeldvorming functioneert en welke therapieën een ergotherapeut hanteert."

