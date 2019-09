Céline Dion nog niet toe aan nieuwe relatie: “Ik doe niet aan daten”

Sinds haar echtgenoot in 2016 overleed aan keelkanker voelt Céline Dion (51) zich eenzaam. Dat vertelde de Canadese zangeres zelf in een interview met de Today Show. “Het verdriet is nog altijd zeer groot, daten gaat nog niet.”

In 2016 stortte de wereld van de Canadese nachtegaal in. Haar 73-jarige echtgenoot René Angélil verloor de strijd tegen keelkanker en liet Dion met veel verdriet achter. 3,5 jaar later is het gemis er nog steeds. “Ik mis het om geknuffeld te worden”, zegt ze in het interview. “Maar ik doe niet aan daten. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor.”

Foto: Photo News

Ondanks de afwezigheid van Angélil, het koppel was 22 jaar getrouwd, is de zangeres dankbaar voor de mensen die er wel nog zijn. “Ik mag blij zijn dat er zoveel mensen in mijn omgeving zijn die mij aan het lachen maken maar ik mis wel wat een echtgenoot voor je doet.”

En vooral dan het gevoel dat een relatie met zich meebrengt. “Ik mis het om geknuffeld te worden. Ik mis dat iemand tegen me zegt dat ik mooi ben. Die kleine, alledaagse dingen die een echtgenoot doet, dat mis ik.” En dat gemis gaat nog steeds samen met het verdriet om haar echtgenoot. “Ik denk nog dagelijks aan hem en dan stel ik mij de vraag: Zou hij dit doen? Zou hij dit goedkeuren? Wat zou hij daar van vinden? Ik geloofde echt in hem en dat doe ik nog steeds.”

Dion en Angélil leerden elkaar kennen toen de zangeres amper twaalf jaar oud was. René werd haar manager maar pas zeven jaar later kregen ze een relatie, die werd bezegeld met drie zonen en een huwelijk in 1994.