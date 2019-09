Onernemers leren meer over mond-tot-mondreclame

Lanaken - Op donderdag 19 september organiseerde Gemeente Lanaken in samenwerking met Unizo Lanaken en Syntra de eerste opleiding van een reeks van vijf in de Ondernemers Academie. Katlijn Voordeckers, zaakvoerder van Opmerkerlijk, gaf de aftrap als gastdocent en bracht het onderwerp 'Hoe mond-tot-mondreclame vermerkvuldigen'.

De aanwezige ondernemers kregen praktische tips and tricks over hoe ze hun mond-tot-mondreclame kunnen versterken. Dat gebeurde aan de hand van zeer herkenbare voorbeelden. Na afloop was er uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken met een hapje en drankje.

“Vanuit gemeente Lanaken willen we inzetten op het ondernemerschap”, zegt Astrid Puts, schepen van Lokale Economie in Lanaken. “Een van de streefdoelen is een kennisaanbod genereren. Aan de hand van deze kennis versterken we onrechtstreeks het ondernemerschap dat positief is voor zowel de klant, maar natuurlijk ook voor de ondernemers.”