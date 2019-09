Na sluiting Carrefour: Albert Heijn opent in 2020 in M2

Maasmechelen -

Supermarktketen Albert Heijn opent begin 2020 een nieuwe vestiging in het Shopping Center M2 in Eisden. Er zullen 20 nieuwe medewerkers worden aangeworven. “We geloven 100 procent in deze locatie”, klinkt het bij Albert Heijn. “We pakken in M2 uit met een winkel met extra vers, gemak en voordeel.”