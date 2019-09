Haas F1 team bevestigt Magnussen en Grosjean voor 2020

Het Amerikaanse Haas F1 team heeft vandaag haar rijdersduo voor 2020 bevestigd. Kevin Magnussen en Romain Grosjean zullen ook volgend jaar voor de renstal rijden.

Bij het Haas F1 team werd er nog getwijfeld tussen Grosjean en huidige Renault-rijder Nico Hulkenberg maar uiteindelijk opteerde de Amerikaanse renstal ervoor om haar huidig rijdersduo te behouden.

"Het was een 'close call', het zijn allebei zeer goede rijders en ik hoop dat Nico in de F1 blijft," aldus Haas F1-teambaas Guenther Steiner.

"Ik hou van hem, hij is een goede rijder maar uiteindelijk besloten we om Romain te behouden."

Vooral de ervaring van Grosjean bij het Haas F1 team heeft in het voordeel van Grosjean gespeeld. Bij de Amerikaanse renstal beleven ze dit jaar een erg moeilijk seizoen met heel wat problemen. Grosjean moet met zijn ervaring dat mee zien op te lossen.

"Hij zit nu vier jaar bij het team, we kennen zijn hoogtepunten en dieptepunten. We weten dat hij op een goede dag een zeer goede rijder is. Hij kent het team zeer goed," aldus Steiner.

"De belangrijkste reden is dat onze wagen dit jaar niet presteert zoals we wensen, wat uiteindelijk niet aan onze rijders ligt. Het is de wagen, dat beseffen we."

