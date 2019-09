Met een doelpunt in de blessuretijd zorgde Paul-José Mpoku voor zekerheid. “We wilden absoluut goed starten aan onze Europese campagne. We hebben er voor moeten knokken maar het is ons gelukt.”

Dat het geen spektakelstuk was deerde Mpoku weinig. “We hebben ons geluk zelf afgedwongen. Vitoria is een team dat de bal goed in de ploeg kan houden. Voor ons was het dus vooral zaak om geduldig ...