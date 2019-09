Houthalen-Helchteren -

Een 47-jarige Houthalenaar stond afgelopen nacht naar eigen zeggen oog in oog met een wolvenroedel aan de plas in Houthalen. Wolvin Naya is al enkele maanden niet meer gezien, de welpjes zijn nog nooit waargenomen. De Houthalenaar geeft een duidelijke waarneming, hij stond 2 meter van een 5-tal wolven. Hij vreesde zelfs even voor zijn leven.