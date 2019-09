EUROPA LEAGUE. Crasson en Dudelange stunten dankzij Antwerp-flop, Arsenal doet gouden zaak in groep Standard

Naast Standard-Guimaraes werden vanaf 18u55 nog zes wedstrijden gespeeld in de Europa League. Daarbij liet een flop van Antwerp zich zien in de spektakelwedstrijd tussen APOEL Nicosia en Dudelange en won Arsenal vlot van Eintracht Frankfurt.

In groep F van Standard heeft Arsenal een prima zaak gedaan op het veld Frankfurt. The Gunners wonnen hun uitmatch met 0-3 na goals Wittock, Saka en Aubameyang. Arsenal en Frankfurt gelden als de favorieten voor kwalificatie in de poule, al zullen de Duitsers tijdens hun volgende pot bij Guimaraes wel iets moeten rapen. Arsenal kan meteen voor 6 op 6 gaan: op donderdag 3 oktober ontvangt het Standard.

In groep A pakte het kleine Dudelange, waar Bertrand Crasson debuteerde als T1, uit met een stunt van formaat. Het won 3-4 bij APOEL Nicosia. Na 51 minuten stond het al 0-2, maar APOEL vocht nog terug tot 3-2. Toch trokken de Luxemburgers nog aan het langste eind. Bij Dudelange pakte Bernier, jeugdproduct van Anderlecht en geflopt bij Antwerp, uit met een goal en een assist. In het andere duel ging recordwinnaar Sevilla winnen bij Qarabag: 0-3.

36': APOEL 0-1 Dudelange

51': APOEL 0-2 Dudelange

54': APOEL 1-2 Dudelange

56': APOEL 2-2 Dudelange

58': APOEL 3-2 Dudelange

71': APOEL 3-3 Dudelange

82': APOEL 3-4 Dudelange



Two comebacks in the same #UEL game. 🤯 pic.twitter.com/2pGB92lPYh — Squawka News (@SquawkaNews) September 19, 2019

29 - The last Luxembourg team to win a game in UEFA Cup / Europa League (excl. qualifiers) was Avenir Beggen 29 years ago yesterday (18.09.1990). Eight players from F91 Dudelange's players who played tonight were yet to be born since that last win. Archive. pic.twitter.com/sPyOOyfCe3 — OptaCan (@OptaCan) September 19, 2019

Weinig doelpunten in groep B, want in twee duels werd er amper twee keer gescoord. Dinamo Kiev won thuis nipt met 1-0 tegen Malmö, FC Kopenhagen nam de maat van Lugano (1-0). Basel herpakte zich in groep C na de pijnlijke uitschakeling in de CL-voorrondes tegen LASK. Het won met 5-0 van Krasnodar. Getafe pakte ook drie punten thuis tegen Trabzonspor (1-0).

LASK, uit de CL geknikkerd door Club, begon aan zijn eerste Europese poulefase ooit met een 1-0-zege tegen Rosenborg. PSV haalde het in diezelfde groep D met 3-2 van Sporting Lissabon. Ten slotte verloor Lazio - met Proto op de bank - zijn eerste match in groep E met 2-1 bij Cluj. Rennes en Celtic - met Bolingoli aan de aftrap - hielden elkaar in met 1-1 in evenwicht.