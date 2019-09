Met Thijssen, Capiot, Jans, Boucher, Coenen, Reynaerts, Meeus en Vanbilsen komen er vanmiddag in Koolskamp acht Limburgers aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. Vooral laatstgenoemde is een opmerkelijk deelnemer. De winnaar van Dwars door het Hageland hield een knieblessure over aan de Ronde van Wallonië, moest onder het mes en heeft zeven weken niet meer gekoerst.