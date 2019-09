Als directeur van de Kempense Steenkoolmijnen West was Jos Legrand een van de laatsten die ondergronds ging toen de mijn van Zolder sloot. Maar ook tijdens zijn carrière was hij niet te beroerd om, als er iets fout liep, de lift te nemen en honderden meters diep te gaan kijken wat er aan de hand was. “Hij wilde overal het fijne van weten. Zijn leven draaide rond techniek en wetenschap.”