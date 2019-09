Owngoal zet matig Standard op weg naar zege in Europese opener tegen Vitoria Guimaraes

Standard is met een zege gestart aan de poulefase van de Europa League. De Rouches hielden in eigen huis de drie punten thuis tegen Vitória Guimarães, maar hadden daar halfweg de tweede helft wel een owngoal van de Portugezen voor nodig. Zelf creëerden de Rouches weinig kansen en kwamen ze een paar keer goed weg. In de blessuretijd scoorde Mpoku de goal van de verlossing: 2-0. Standard deelt de leiding in Groep F met Arsenal dat met 0-3 ging winnen bij Eintracht Frankfurt.

SPELERSBEOORDELINGEN.Geen uitblinkers bij Standard ondanks zege

Michel Preud’homme kon niet rekenen op een zieke Maxime Lestienne, Anthony Limbombe was zijn vervanger. De Standard-coach verraste met zijn keuze in doel waar tweede keeper Vanja Milinkovic-Savic voor het eerst zijn kans kreeg.

Na een aftastende start, waarin beide teams niet verder kwamen dan enkele halve kansjes, probeerde Standard de partij meer in handen te nemen. Dat lukte niet meteen, Lestienne werd gemist en de andere creatieve spelers - vooral Carcela en Vojvoda - voetbalden te slordig. En als Standard dan toch eens een vrije trap op een mooie plaats kreeg, pakte Limbombe de bal van specialist Mpoku af. Om die vervolgens een halve meter over doel te knallen.

Foto: BELGA

Niet veel beterschap na de rust, waar de eerste kansen zelfs voor de bezoekers waren. Een twijfelende Milinkovic-Savic toonde vooral waarom hij in de competitie de bank moet warmhouden voor Bodart. Met meer geluk dan kunde hield hij zijn netten schoon. Maar de voetbalgoden waren Sclessin donderdagavond gunstig gezind. Halfweg de tweede helft kwam Standard dan toch vanuit het niets op voorsprong. Een mislukte voorzet van Vojvoda werd door de bezoekende captain Hanin in eigen doel gewerkt: 0-1.

De voorsprong gaf de thuisploeg geen vleugels. Integendeel. Vitória Guimarães kreeg plots enkele uitstekende kansen. Gelukkig stond Milinkovic-Savic nu wel pal. De Servische reus ranselde een prima kopbal van Poha uit zijn goal. Preud’homme wilde de nul vasthouden en bracht verdediger Zinho Vanheusden, die na een lange blessure zijn comeback vierde. Standard hield stand, en in de slotfase nam Paul-José Mpoku (90.+1) met de 2-0 alle twijfel weg.

Samen met Arsenal op kop

In de andere match van Groep F won Arsenal met 0-3 in Frankfurt. Arsenal klom in Duitsland op voorsprong, toen een trap van Willock (38.) afweek en binnenvloog. In de slotfase diepten de Engelsen de kloof verder uit. Saka (85.) en Aubameyang (88.) zorgden voor de 0-3 eindstand. Thuisspeler Kohr liep even voordien tegen zijn tweede geel aan.

Op de tweede speeldag, op 3 oktober, trekt Standard naar Londen voor een clash met Arsenal. Vitoria ontvangt in zijn eerste thuismatch Frankfurt.