Tempo-Team betaalt Belgische atleten extra winstpremies op WK atletiek in Doha

In aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek in Doha maakt Tempo-Team bekend dat het atleten opnieuw rechtstreeks betrekt bij haar sponsoring. Atleten die een medaille pakken op het WK kunnen rekenen op een bijkomende premie tussen €1.500 en €5.000. De HR-dienstverlener is sinds eind 2017 een van de hoofdsponsors van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) en wil met dit initiatief atleten uit alle atletiekdisciplines rechtstreeks steunen en belonen voor hun sterke prestaties.

Met deze nieuwe premies herhaalt Tempo-Team haar bijkomende sponsoring die ze voor het eerst lanceerde voor medaillewinnaars tijdens het EK in Glasgow eerder dit jaar. Een gouden medaille op het WK in Doha levert de atleet €5.000 euro sponsorpremie op. Voor een zilverenmedaillewinnaar voorziet Tempo-Team een premie van 3.000 euro en brons is goed voor €1.500 euro. Ook voor podiumplaatsen van estafetteteams werden extra sponsorbedragen vastgelegd: €10.000 voor goud, €7.500 voor zilver en tot slot €5.000 voor brons. Alle premies worden door Tempo-Team rechtstreeks betaald aan de medaillewinnaars.