ROYALS. Waarom baby Archie op café zat en de Queen bezoek kreeg van een aapje

Wat deed baby Archie op café? En sinds wanneer zit er een aapje in Buckingham Palace? Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Er woonde tijdelijk een aapje in bij de Queen op Buckingham Palace. Een knuffeldier, welteverstaan. De Australische Savannah Hart (5) verloor haar knuffel met de naam Harriet tijdens een rondleiding in het paleis met haar familie. Na het bezoek schreef personeel van Savannah haar kleuterschool een brief naar koningin Elizabeth om te vragen of ze het aapje had gevonden. Het personeel van de vorstin ging op zoek én vond Harriet. Ze zonden het dier terug, maar de knuffel moest de lange reis niet alleen maken. Het paleis deed de kleine Savannah nog een pluchen corgi, het favoriete hondenras van koningin Elizabeth II, cadeau.

Buckingham Palace staff say the lost monkey was busy eating scones and working around the palace, but they promised to send her back https://t.co/fz02L954A5 — CNN International (@cnni) September 18, 2019

Fans van lords en lady’s: op 26 november mogen twee gasten één nacht verblijven in een slaapkamer van het ‘Downton Abbey’-landhuis, met uitzicht op de tuin. De gasten krijgen ’s avonds cocktails aangeboden door de hertog en hertogin van Carnavon, die momenteel in het Highclere Castle wonen. Daarna wordt een traditioneel diner geserveerd door een butler. Na het eten wordt er nog koffie geschonken. ’s Ochtends is er ontbijt en een rondleiding door het landhuis. Alle maaltijden zijn inbegrepen bij de prijs van 150 pond (169 euro). Fans kunnen zich vanaf 1 oktober inschrijven via Airbnb. De winnaar wordt geloot.

Als koningin Elizabeth ooit de film van ‘Downton Abbey’ ziet, die later dit jaar in de zalen komt, dan zal ze een stuk uit haar juwelencollectie herkennen. In de verfilming van de reeks krijgt de Crawley-familie bezoek van koning George V en koningin Mary. Geraldine James, de actrice die Mary vertolkt, draagt de fonkelende Vladimir-tiara van de huidige Britse koningin. Het gaat niet om het echte exemplaar (foto bovenaan het artikel). Kostuumontwerpers deden hun uiterste best om het hoofdaccessoire na te maken zodat het verschil nauwelijks merkbaar is.

Uiterst rechts: Geraldine James Foto: ISOPIX

Baby Archie, het zoontje van Meghan Markle en prins Harry heeft er zijn eerste cafébezoekje op zitten. Entertainmentsite TMZ heeft beelden in het bezit van de hertog en de hertogin die met hun telg een pub bezochten: The Rose & Crown in Windsor, gelegen op een steenworp van hun woonst Frogmore Cottage. Op de beelden is prins Harry te zien die met een maxi-cosi binnenwandelt, terwijl Markle bij hem loopt met wat babyspulletjes in de armen. De hertogin zou tijdens het bezoek de luier van het kleintje, dat volgens ooggetuigen heel rustig was, verschoond hebben.

TMZ published those pics of Meghan Markle, Prince Harry & Baby Archie at the Pub!https://t.co/yiz80XbVJl — Thyra Danevirke (@TDanevirke) September 18, 2019

Onze prinses Astrid (57) was openhartig over haar privéleven in een interview met het Franse Point de Vue. Daarin zei ze dat ze een hechte band heeft met haar vijf kinderen. “Er gaat haast geen dag voorbij of al mijn kinderen hebben me eens gebeld. We hangen als gezin nauw aan elkaar. Daarom noemt mijn moeder, koningin Paola, ons de familie Kiss.” De prinses, haar man Lorenz en hun kroost hebben trouwens een WhatsApp-groepje waarin ze elkaar constant kunnen bereiken. Daarnaast heeft de prinses nog een apart groepje voor enkel maar gesprekken over de kleinkinderen Anna-Astrid (3) en Maximilian (een paar weken), de kinderen van haar oudste zoon Amedeo en Elisabetta Rosboch von Wokenstein.

Foto: ISOPIX

Eerder deze week, op dinsdag 17 september, vierden onze noorderburen Prinsjesdag. Koningin Máxima had voor de gelegenheid een nieuwe jurk van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau aangetrokken. Die bestond uit twee delen: de jurk zelf en een experimentele cape met glinsterende accenten. De bijpassende hoed is van de hand van de Londense Philip Treacy, die veel royals van glamoureuze hoofddeksels voorziet. De de vorstin dol is op deze kleur, bleek ook op donderdag. Toen droeg ze een lederen culotte met gestipte blouse in een tint die het midden houdt tussen wijnrood en pruimkleur.

En hoe zou het nog zijn met de baard van koning Willem-Alexander? Goed, zo bleek op diezelfde Prinsjesdag. Zijn gezichtsbeharing is overigens geen toeval of teken van scheermoeheid. Het is een doordachte keuze die de vorst meer respect moet opleveren en er slanker moet doen uitzien. Wist je dat de Nederlandse vorst in het verleden ‘prins pils’ werd genoemd omdat hij veel verzwaarde en een buikje had?