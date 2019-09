Salmonella die resistent is tegen antibiotica in opmars: “Eén op de vijf patiënten sterft”

Een nieuwe studie van onder meer het Instituut voor Tropische Geneeskunde toont aan antibiotica steeds minder effectief worden bij de behandeling van salmonella. “De ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsstrategieën zal de komende jaren van enorm belang zijn.”

De bacterie Salmonella Typhimurium komt wereldwijd voor als oorzaak van diarree, maar in sub-Sahara Afrika is het de belangrijkste oorzaak van levensbedreigende bloedbaaninfecties. Dergelijke infecties komen in Afrika bij meer dan drie miljoen mensen per jaar voor. Eén op de vijf patiënten, vooral binnen kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, sterft aan de infectie.

XDR bacteriën

Onderzoekers van het ITG en andere instellingen beschrijven in een studie een nieuwe variant van de bacterie, die zijn oorsprong vindt in Congo. Die blijkt “Extensively Drug Resistant (XDR)” te zijn, of bijzonder antibioticaresistent. Dit betekent dat de behandelingsopties voor ernstige infecties door XDR-stammen schaars worden.

“De resultaten van deze studie zijn verontrustend, omdat ze aantonen dat antibiotica steeds minder effectief worden bij de behandeling van Salmonella Typhimurium-infecties in de bloedbaan”, zegt onderzoeker Jan Jacobs van het ITG. “De ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsstrategieën zal de komende jaren van enorm belang zijn.”

Resistentie kan doorgegeven worden

De extreme weerstand wordt veroorzaakt door een nieuw plasmide, wat voor een extra gevaar zorgt. “Dit is verontrustend omdat een plasmide een mobiel genetisch element is dat kan worden overgedragen op andere bacteriën. Terwijl we toenemende antibioticaresistentie vaststelden, ontdekten we dat de nieuwe Salmonella Typhimurium-variant ook verdere genetische en gedragsmutaties vertoont die suggereren dat deze bacterie verder evolueert naar bloedbaaninfecties,” zegt Sandra Van Puyvelde van het ITG.