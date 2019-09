De acht hoogtepunten van London Fashion Week

Trenchcoats, zijden sjaaltjes en monochrome ruitjes. Bulkte het tijdens London Fashion Week van de Britse clichés? Nee. Dat was zeker niet het geval. Integendeel zelfs. De theatrale jurken van Richard Quinn voegden een flinke dosis drama aan de Britse modeweek toe en Riccardo Tisci bracht Burberry naar hogere sferen.

Trenchcoats ontleed

Niets is meer Brits dan de beige trenchcoat. Geen wonder dat dit kledingstuk op de catwalks van de Britse hoofdstad zo prominent aanwezig is. Uiteraard niet in zijn klassieke standaarduitvoering, elke ontwerper ging creatief aan de slag met dit Britse uithangbord.

Foto: Catwalk Pictures

Volumineuze jurken met tule bij Molly Goddard

Het hoofdpersonage in de Britse dramaserie ‘Killing Eve’ kleden, heeft Moly Goddard zeker geen windeieren gelegd. Het talent van de Britse ontwerpster, die slechts dertig jaar oud is, werd al meermaals met prestigieuze modeprijzen gevierd en met haar tiende collectie gooit ze opnieuw hoge ogen tijdens de Londense modeweek. Haar signatuur? Haar volumineuze jurken met tule.

Foto: Catwalk Pictures

Vertederende familiekiekjes bij Victoria Beckham

Hoewel Victoria Beckham zich al een tijdlang tot de Londense crème de la crème van de modewereld mag rekenen, blijft de eerste rij van haar modeshow toch de echte publiekstrekker. Naar goede gewoonte zitten haar kinderen en haar echtgenoot haar steevast zij aan zij aan te moedigen, met dochtertje Harper in het vizier van de fotografen. Ook Anna Wintour is zich steeds van een plaatsje naar de naaste familieleden verzekerd. En of dit leuke kiekjes oplevert.

Foto: REUTERS

Zachte kleuren en monochrome motieven bij Burberry

Geen punk, geen hiphop, geen ruiten. Eén jaar nadat Christopher Bailey de creatieve teugels van Burberry in handen kreeg, verbrak hij voorgoed de banden met het verleden. Dankzij de zilverkleurige grijstonen, zachte cameltinten en monochrome motieven oogt de collectie volwassen, stijlvol en glamoureus.

Foto: Catwalk Pictures

Dramatische, theatrale jurken bij Richard Quinn

Drama, drama en nog eens drama. De collectie van Richard Quinn is echt een streling voor het oog met zijn protserige bruidsjurken, overdadige bloemenprints en theatrale volumes. Vooral te midden van zoveel oerdegelijke, klassieke Britse mode.

Foto: Catwalkpictures

Creatief met sjaals

Een sjaaltje rond je nek knopen of door je haar weven, daar is helemaal niets aan. Althans, niet volgens een hele resem aan Britse ontwerpers die zich van hun creatiefste kant lieten zien met zijden sjaaltjes die tot kledingstuk, of toch een deel ervan, verheven werden.

Foto: Catwalk Pictures

Overal volumineuze mouwen

Mag er nog wat volume zijn? O ja. Tal van Londense ontwerpers blijken fan van volumineuze mouwen. Vooral jurken met pofmouwen blijken een hit. Waarom niet? Al dat volume rond de schouders doet wonderen voor vrouwen met een bredere heupomtrek, want door volume aan je bovenlichaam toe te voegen, lijkt je onderlichaam stukken smaller.

Foto: Catwalk Pictures

Erdem knipoogt naar Mexico

Tijdens één van zijn recentste reizen botste Erdem op zijn nieuwste muze: Tina Modotti, de Italiaanse fotografe en activiste die in het begin van de vorige eeuw vanuit Amerika naar Mexico immigreerde en allerhande politieke omzwervingen door Europa maakte. In zijn collectie refereren de bonte kleuren, de lange rokken, de poncho’s … allemaal naar het mysterieuze Mexico van weleer.