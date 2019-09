Dit weekend is presentatrice An Lemmens even niet in de ban van ‘Boer zkt Vrouw’. Wij herdoopten het datingprogramma even tot ‘Dier zkt Baas’, want voor Sjiek poseerde An samen met Limburgse asieldieren die op zoek zijn naar de ideale match: een nieuw baasje. Het resultaat zie je dit weekend in ons weekendmagazine. Nieuwsgierig? Hier piep je al even mee achter de schermen van een wel érg bijzondere fotoshoot: inclusief ponyplasincidenten.