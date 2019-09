Een bestuurder heeft donderdagnamiddag proberen inrijden op rechercheurs van de politie CARMA in de Hezerstraat in Molenbeersel. De politie loste daarop een schot, en de bestuurder vluchtte weg.

Rechercheurs van Politie CARMA voerden donderdagnamiddag samen met de Civiele Bescherming een huiszoeking uit in een huis in de Hezerstraat. Die kaderde in een lopend onderzoek inzake verdovende middelen ...