Tijdens een oefening in het Franse pluvingner is donderdagochtend een Belgische F-16 gecrasht. Beelden tonen hoe een dak van een woning zwaar beschadigd raakte. Ook een bijgebouw vatte vuur. Eén piloot belandde met zijn parachute op een hoogspanningskabel, hij is intussen in veiligheid gebracht. Zowel hij als de andere piloot komen er vanaf met lichte verwondingen.