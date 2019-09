Looise drugsdealers geklist door foutief geparkeerde wagen

Een Loois koppel stond donderdag terecht in de Hasseltse rechtbank op verdenking van het dealen van drugs aan onder meer minderjarigen. Als bij toeval kwam de politie uit op de vermeende praktijken van het koppel. Op 9 november 2017 zagen agenten bij een verkeerscontrole dat een wagen verkeerd geparkeerd stond in de Diesterstraat.

Even later vertrok de wagen waarna ze deze aan de kant zetten voor een controle. Er hing een felle cannabisgeur in de auto waarna de bestuurder opbiechtte deze zonet in een woning gekocht te hebben. Hij ...