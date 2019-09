Even niet opletten in de wagen, en het kan zomaar leiden tot een tragisch ongeval. Dat besefte Steven Ashby in het Engelse Norfolk maar al te goed toen hij in de buurt van deze kleuter reed. Het jongetje week met zijn driewieler plots af van de stoep en kwam op de rijbaan terecht, maar gelukkig volgde een alerte reactie van de man. Een snel remmanoeuvre met zijn bestelwagen kon een drama vermijden.