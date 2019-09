Arachnofoben kunnen maar beter wegkijken wanneer ze een ‘pluizige bol’ als deze tegenkomen. Ondanks dat het er enigszins schattig uitziet, gaat het daarentegen om een nest trilspinnen dat zich in een hoek van een woning in Texas had genesteld. Van zodra de man het nest vastnam, liepen de spinnen prompt weg. Akelige beelden die op Instagram al duizenden kijkers de stuipen op het lijf joeg.