In het douanekantoor van Bilzen vonden collega’s donderdagochtend het levenloze lichaam van een douanier. De man had zich met zijn dienstwapen van het leven beroofd.

De mensen van slachtofferbejegening vingen donderdag de collega’s van de overleden douanier op. De man, een van de motards van de mobiele brigade, had zich in het kantoor aan de Taunusweg in Bilzen van ...